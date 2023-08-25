Мобилизуют 450 тысяч человек: Буданов рассказал о призывной кампании в РФ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: Украинская правда

В России намерены призвать на военную службу не менее 450 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что захватчики продолжают нести тяжелые потери в войне против Украины

Об этом в интервью проекту Радио Свобода Крым. Реалии заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Захватчики никогда не прекращали мобилизацию

"Мобилизация в Российской Федерации ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немного меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой термин. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается за мобилизацией. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", — сказал он.

Глава ГУР обратил внимание на то, что стремление мобилизовать столько людей свидетельствует о значительных потерях, понесенных захватчиками.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, минимальны? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", — задал риторический вопрос Буданов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов. По его словам, для этого потребуется проведение наземной операции.

Добавим, что 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.