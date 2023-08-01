Зеленський заслухав доповіді Залужного та Буданова: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністрами. Ілюстративне фото: facebook/В. Зеленський

Триває 524-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Вже з самого ранку Президент Зеленський заслухав ряд важливих доповідей.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Читайте також:

Що відомо про нічну атаку Харкова

У ніч проти 1 серпня російські війська атакували Харків. Про деталі обстрілу розповів Президент України Володимир Зеленський.

"Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка — щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову", — повідомив Зеленський.

Як виявилось, ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". За словами Президента, всі служби вже працюють на місцях влучання.

До того ж генерал Малюк доповів Зеленському про завершення робіт із усунення наслідків обстрілів Кривого Рогу та Херсона.

Також доповідали Залужний, Сирський і Тарнавський. Про деталі застосування ППО повідомив командувач Олещук. Окрім того, була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова.

Нагадаємо раніше ми писали, що командири з "Азовсталі" повернуться на війну.

Також стало відомо, що морський дрон Magura V5 уже використовується на війні.