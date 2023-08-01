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Зеленський заслухав доповіді Залужного та Буданова: про що говорили

1 серпня 2023 09:25
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський заслухав доповіді Залужного та Буданова: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністрами. Ілюстративне фото: facebook/В. Зеленський
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває 524-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Вже з самого ранку Президент Зеленський заслухав ряд важливих доповідей. 

Про це він повідомив у Telegram-каналі

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Що відомо про нічну атаку Харкова

У ніч проти 1 серпня російські війська атакували Харків. Про деталі обстрілу розповів Президент України Володимир Зеленський.

"Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка  щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову", — повідомив Зеленський.

Як виявилось, ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". За словами Президента, всі служби вже працюють на місцях влучання.

До того ж генерал Малюк доповів Зеленському про завершення робіт із усунення наслідків обстрілів Кривого Рогу та Херсона. 

Також доповідали Залужний, Сирський і Тарнавський. Про деталі застосування ППО повідомив командувач Олещук. Окрім того, була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова.

Нагадаємо раніше ми писали, що командири з "Азовсталі" повернуться на війну.

Також стало відомо, що морський дрон Magura V5 уже використовується на війні.

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