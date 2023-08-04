Мобільні крематорії росіян та успіхи ЗСУ на півдні: оновлені дані Генштабу

Українські військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати позиції українських військових та населені пункти нашої держави. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Удари окупантів за добу

За минулу добу армія РФ завдала 39 авіаційних ударів, використавши два дрони "Shahed-136/131" (їх було знищено) та 43 рази обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ та цивільне населення.

Зазначається, що через атаки ворога загинули та були поранені мирні жителі. Крім того, через обстріли постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Удари ЗСУ за добу

Впродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", — зазначають у повідомленні.

Ситуація на фронті 4 серпня

На Бахмутському напрямку українські воїни стримують ворога в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

Крім того, на Авдіївському напрямку бійцям ЗСУ вдалося з успіхом відбити атаки росіян в районі Авдіївки, попри щільний вогонь ворожої авіації та артилерії.

Також Сили оборони стримують російський наступ на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Красногорівки.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного...На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка", — додали у повідомленні.

Своєю чергою українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там вони закріплюються на відвойованих позиціях та проводять заходи контрбатарейної боротьби.

"Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі", — зауважили в Генштабі.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, у мережі з'явилося звернення до російських матерів із закликом не відправляти своїх дітей на війну в Україну. В ньому розповідається про долю кожного окупанта, який вирішив прийти на українську землю.