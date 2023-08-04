Мобильные крематории россиян и успехи ВСУ на юге: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты нашего государства. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Удары оккупантов в сутки

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 39 авиационных ударов, использовав два дрона "Shahed-136/131" (они были уничтожены) и 43 раза обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и гражданское население.

Отмечается, что из-за атак врага погибли и были ранены мирные жители. Кроме того, из-за обстрелов пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ за сутки

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", — отмечают в сообщении.

Ситуация на фронте 4 августа

На Бахмутском направлении украинские воины сдерживают врага в районах Клещиевки и Курдюмовки.

Кроме того, на Авдеевском направлении бойцам ВСУ удалось с успехом отразить атаки россиян в районе Авдеевки, несмотря на плотный огонь вражеской авиации и артиллерии.

Также Силы обороны сдерживают российское наступление на Марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Благодатного... На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровка", — добавили в сообщении.

В свою очередь украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там они закрепляются на отвоеванных позициях и проводят меры по контрбатарейной борьбе.

"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. Кроме того, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью", — отметили в Генштабе.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в сети появилось обращение к российским матерям с призывом не отправлять своих детей на войну в Украину. В нем рассказывается о судьбе каждого оккупанта, решившего прийти на украинскую землю.