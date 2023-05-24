Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Могли дійти до Бєлгорода": бійці Легіону "Свобода Росії" дали першу пресконференцію arrow

"Могли дійти до Бєлгорода": бійці Легіону "Свобода Росії" дали першу пресконференцію

24 травня 2023 21:08
- Зелінський Юрій
Бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти у Бєлгород
Бійці Легіону. Фото: Telegram Легіон "Свобода Росії"
- Зелінський Юрій

Під час свого визвольного рейду землями Бєлгородщини, бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і у сам обласний центр, оскільки майже не відчували спротиву ворога. Втім, столиця регіону встояла, бо у повстанців були інші завдання.

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив один з лідерів Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар". 

Читайте також:

"Реакція (російських силовиків — Ред.) була панічна і абсолютно неадекватна. Минуло кілька годин, коли почав з'являтись хоч якийсь організований спротив. Якби ми ставили більш глибоку ціль операції, то могли б дійти і до Бєлгорода, але в нас такого завдання не було. Звісно, були сутички з російськими силовиками, але вони влучали не стільки в нас, скільки по домівках мирних жителів, знищуючи свою власну територію. Цим вони доводять лише те, що Кремлю все одно, кого вбивати — українців чи росіян — все робиться, аби зберегти владу", — заявив "Цезар".

Легіон "Свобода Росії" не погоджував свій рейд по Бєлгородщині з українською стороною

Також бійці Легіону розповіли про те, що рейд на Білгородщину був винятково їхнім рішенням, а операція не погоджувалась з українською стороною. Також до операції не була залучена іноземна техніка: "Ми хочемо довести росіянам, що можливо битися проти тирана, що влада путіна не безмежна, що фсб може бити, контролювати,катувати беззбройних. Як тільки вони зустрічаються зі збройним опором — вони біжать", — сказав один із бійців.

Загалом, на території рф російські повстанці перебували 24 години.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB