Бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти у Бєлгород

Бійці Легіону. Фото: Telegram Легіон "Свобода Росії"

Під час свого визвольного рейду землями Бєлгородщини, бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і у сам обласний центр, оскільки майже не відчували спротиву ворога. Втім, столиця регіону встояла, бо у повстанців були інші завдання.

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив один з лідерів Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

Читайте також:

"Реакція (російських силовиків — Ред.) була панічна і абсолютно неадекватна. Минуло кілька годин, коли почав з'являтись хоч якийсь організований спротив. Якби ми ставили більш глибоку ціль операції, то могли б дійти і до Бєлгорода, але в нас такого завдання не було. Звісно, були сутички з російськими силовиками, але вони влучали не стільки в нас, скільки по домівках мирних жителів, знищуючи свою власну територію. Цим вони доводять лише те, що Кремлю все одно, кого вбивати — українців чи росіян — все робиться, аби зберегти владу", — заявив "Цезар".

Легіон "Свобода Росії" не погоджував свій рейд по Бєлгородщині з українською стороною

Також бійці Легіону розповіли про те, що рейд на Білгородщину був винятково їхнім рішенням, а операція не погоджувалась з українською стороною. Також до операції не була залучена іноземна техніка: "Ми хочемо довести росіянам, що можливо битися проти тирана, що влада путіна не безмежна, що фсб може бити, контролювати,катувати беззбройних. Як тільки вони зустрічаються зі збройним опором — вони біжать", — сказав один із бійців.

Загалом, на території рф російські повстанці перебували 24 години.