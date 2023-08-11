Момент вибуху безпілотника в Москві потрапив на камери спостереження: вражаюче відео
У російському Міноборони підтвердили атаку безпілотника на Москву. В даному інциденті звинуватили Київ.
Вибух був зафіксований камерою спостереження.
Безпілотник атакував російську столицю
Російська сторона повідомляє, що дрон розбився в лісовому масиві на заході від столиці РФ. Було застосовано засоби радіоелектронної боротьби.
Тим часом, російські ЗМІ публікують кадри карет швидкої допомоги, які з'їжджаються до місця вибуху.
Раніше ми повідомляли, у Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я.
Нагадаємо, слідчий комітет Росії затримав технічного директора компанії "Піро-Росс" після потужного вибуху на заводі компанії в Сергієвому Посаді, який трапився 9 серпня. Також слідчі обшукали приміщення підприємства.