Момент вибуху безпілотника в Москві потрапив на камери спостереження: вражаюче відео

Вибух на у Москві, на задньому плані на річкою. Фото: Скриншот

У російському Міноборони підтвердили атаку безпілотника на Москву. В даному інциденті звинуватили Київ.

Вибух був зафіксований камерою спостереження.

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Російська сторона повідомляє, що дрон розбився в лісовому масиві на заході від столиці РФ. Було застосовано засоби радіоелектронної боротьби.

Тим часом, російські ЗМІ публікують кадри карет швидкої допомоги, які з'їжджаються до місця вибуху.

Раніше ми повідомляли, у Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії затримав технічного директора компанії "Піро-Росс" після потужного вибуху на заводі компанії в Сергієвому Посаді, який трапився 9 серпня. Також слідчі обшукали приміщення підприємства.