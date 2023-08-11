Момент взрыва беспилотника в Москве попал на камеры наблюдения: впечатляющее видео

Взрыв в Москве, на заднем плане на реке. Фото: Скриншот

В российском Минобороны подтвердили атаку беспилотника на Москву. В данном инциденте обвинили Киев.

Взрыв был зафиксирован камерой слежения.

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Российская сторона сообщает, что дрон разбился в лесном массиве к западу от столицы РФ. Были использованы средства радиоэлектронной борьбы.

Между тем, российские СМИ публикуют кадры карет скорой помощи, съезжающие к месту взрыва.

Ранее мы сообщали, что в Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Напомним, следственный комитет России задержал технического директора компании "Пиро-Росс" после мощного взрыва на заводе компании в Сергиевом Посаде, произошедшем 9 августа. Также следователи обыскали помещение предприятия.