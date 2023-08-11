Момент взрыва беспилотника в Москве попал на камеры наблюдения: впечатляющее видео
В российском Минобороны подтвердили атаку беспилотника на Москву. В данном инциденте обвинили Киев.
Взрыв был зафиксирован камерой слежения.
Беспилотник атаковал российскую столицу
Российская сторона сообщает, что дрон разбился в лесном массиве к западу от столицы РФ. Были использованы средства радиоэлектронной борьбы.
Между тем, российские СМИ публикуют кадры карет скорой помощи, съезжающие к месту взрыва.
Ранее мы сообщали, что в Москве в районе Карамишевской набережной взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья.
Напомним, следственный комитет России задержал технического директора компании "Пиро-Росс" после мощного взрыва на заводе компании в Сергиевом Посаде, произошедшем 9 августа. Также следователи обыскали помещение предприятия.