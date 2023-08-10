У Росії біля Домодєдово сталася "бавовна": спалахнула пожежа
Вночі, 10 серпня, у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух. Наразі там розгорілася пожежа.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибух та пожежа біля Домодєдово
Так, за словами мешканців міста, спочатку пролунало два вибухи, після яких розпочалась пожежа.
Також жителі повідомляють, що бачили БпЛА.
Оновлено 03:11. У МНС РФ повідомили, що в Домодєдово сталася пожежа на автосервісі. Площа горіння складає тисячу квадратних метрів.
Нагадаємо, що вчора, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Наразі відомо про 45 постраждалих осіб, троє з них перебувають у тяжкому стані.
Також ми писали, що в Підмосков'ї стався вибух біля заводу, що спеціалізується на виробництві оптичної апаратури для військових цілей. Завод, розташований у Загорську, є частиною холдингу "Швабе" зі складу держкорпорації "Ростех".
Додамо, що в Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.