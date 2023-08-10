У Росії біля Домодєдово сталася "бавовна": спалахнула пожежа

Пожежа у Підмосков'ї. Ілюстративне фото: росЗСІ

Вночі, 10 серпня, у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух. Наразі там розгорілася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибух та пожежа біля Домодєдово

Так, за словами мешканців міста, спочатку пролунало два вибухи, після яких розпочалась пожежа.

Також жителі повідомляють, що бачили БпЛА.

Оновлено 03:11. У МНС РФ повідомили, що в Домодєдово сталася пожежа на автосервісі. Площа горіння складає тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, що вчора, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Наразі відомо про 45 постраждалих осіб, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Також ми писали, що в Підмосков'ї стався вибух біля заводу, що спеціалізується на виробництві оптичної апаратури для військових цілей. Завод, розташований у Загорську, є частиною холдингу "Швабе" зі складу держкорпорації "Ростех".

Додамо, що в Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.