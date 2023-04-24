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Морской "хлопок" в Севастополе: оккупанты сообщают об атаке

24 апреля 2023 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Морской "хлопок" в Севастополе: оккупанты сообщают об атаке
Взрывы на воде. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.

О взрывах сообщает "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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Подробности

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российский флот отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде.

"Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", — написал он.

Также позже Развожаев сообщил, что один дрон якобы уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам.

"Сегодня, начиная с 03.30 утра, была попытка атаки на Севастополь. По ситуации сейчас: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — добавил оккупант.

Напомним, что начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что живущим в Крыму россиянам стоит привыкнуть к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется "сезоном хлопка".

Также мы сообщали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил удивление заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

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