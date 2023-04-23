Україні необхідний свіжий флот: Повітряні сили розповіли, яких літаків потребують

Винищувачі F-16. Фото: Wikimedia Commons/Falcon Photography

Повітряні сили України потребують нових літаків. Серед кандидатів — шведський Gripen та голландський F-16.

Про це повідомляє The Economist.

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Які літаки потрібні Україні

Видання зазначає, відколи Росія вдерлася на українські території 24 лютого 2022 року, ВПС України втратили 60 винищувачів, що становить 40% довоєнного парку, згідно з нещодавно оприлюдненим американським документом. Залишилося лише близько 80. Росія має майже 500 літаків, які значною мірою перевершують українські, маючи кращий радар і боєприпаси більшої дальності. Однак РФ не змогла використати цю перевагу для домінування в небі. Не зумівши знищити протиповітряну оборону України, російські літаки змушені стріляти ракетами або бомбами, часто безрезультатно, зі значної відстані. Та, наголошується, що цей повітряний баланс виглядає хитким.

Через регулярні російські атаки Україна витратила величезну кількість своїх ракет "земля-повітря" (ЗРК). Теоретично винищувачі можуть замінити протиповітряну оборону наземного базування, збиваючи ворожі літаки, безпілотники та крилаті ракети. Однак через старі радіолокаційні технології вони помічають ворожі літаки не одразу, як зазначає речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За останні тижні Польща та Словаччина поставили приблизно вісім літаків МіГ-29, але вони так само обмежені. Багато реактивних літаків не придатні для польотів і використовуються як запасні частини. Україні ж потрібен свіжий флот.

Шведський Gripen багато в чому ідеально підходить для потреб України, адже спеціально розроблений для захисту повітряного простору. Він також зможе сісти на короткій злітно-посадовій смузі та навіть в умовах, коли традиційні авіабази уражені ракетами. Однак Gripen'ів дуже мала кількість, адже Швеція частину роздала іншим країнам, а частину тримає для себе у зв'язку з блокуванням її членства в НАТО Туреччиною та Угорщиною.

Видання зазначає, що в лютому цьогоріч Україна подала запит на голландські літаки F-16, запасні частини та технічне обслуговування яких будуть доступні в сусідніх Польщі та Румунії, а також у Греції та Туреччині. Однак F-16 є доволі дороговартісними.

На противагу F-16, Gripen набагато дешевший у польоті та обслуговуванні. Крім того, як стверджує дослідник з Королівського інституту об’єднаних служб Джастін Бронк, великою проблемою є стан українських аеродромів. Їх, звісно, можна відбудувати, однак зважаючи на російські атаки, ремонт протримається недовго. Gripen зміг би без перешкод сідати на них.

Зазначається також, що Україна потребуватиме й допоміжних можливостей, а саме — засоби радіоелектронної боротьби для засліплення російських військових літаків. Передача даних, що з'єднує винищувачі з радарами протиповітряної оборони на землі, є надзвичайно важливою, але Gripen та F-16 такої технології не мають. Тож питання в забезпеченні України потрібних літаків залишається відкритим.

Нагадаємо, що в Росії зменшується потенціал виробництва зброї для ведення війни. До осені РФ не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до початку масованих обстрілів території України.