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Морський дрон Magura V5 уже використовується на війні, — "СпецТехноЕкспорт"

31 липня 2023 06:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Морський дрон Magura V5 уже використовується на війні, — "СпецТехноЕкспорт"
Морський безпілотний апарат Magura V5. Фото: "СпецТехноЕкспорт"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Розробка компанії "СпецТехноЕкспорт", морський дрон Magura V5, уже виготовляється серійно. Також ця військова техніка використовується Силами оборони України у російсько-українській війні.

Про це компанія "СпецТехноЕкспорт", яка і створила морський безпілотник, повідомила у коментарі Новини.LIVE.

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У компанії наголосили, відповідаючи на питання Новини.LIVE, що морський дрон Magura V5 не просто випускається, а пішов у серію.

Крім того, ця військова техніка "СпецТехноЕкспорту" уже застосовуються Силами оборони України у протистоянні російським агресорам.

Яке відношення має дрон Magura до однойменної бригади

Звісно ж, ми не могли пройти повз збіг у назві морського дрону і 47-ї бригади ЗСУ "Маґура".

"Маґура — це персонаж української стародавньої міфології (донька громовержця Перуна, хмарна діва, войовнича, аналог скандинавської валькірії. — Ред.), тому це слово належить усім українцям", — підкреслили у компанії.

Нагадаємо, що компанія "СпецТехноЕкспорт" представила на міжнародній оборонній виставці свою нову розробку — морський дрон Magura V5. До створення цього безпілотника, зазначили у компанії, їх підштовхнула повномасштабна агресія Російської Федерації.

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