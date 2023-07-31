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Морской дрон Magura V5 уже используется на войне, — "СпецТехноЭкспорт"

31 июля 2023 06:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Морской дрон Magura V5 уже используется на войне, — "СпецТехноЭкспорт"
Морской беспилотный аппарат Magura V5. Фото: "СпецТехноЭкспорт"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Разработка компании "СпецТехноЭкспорт", морской дрон Magura V5, уже производится серийно. Также эта военная техника используется Силами обороны Украины в российско-украинской войне.

Об этом компания "СпецТехноЭкспорт", которая и создала морской беспилотник, сообщила в комментарии Новини.LIVE.

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В компании подчеркнули, отвечая на вопрос Новини.LIVE, что морской дрон Magura V5 не просто выпускается, а ушел в серию.

Кроме того, эта военная техника "СпецТехноЭкспорта" уже применяется Силами обороны Украины в противостоянии российским агрессорам.

Какое отношение имеет дрон Magura к одноименной бригаде

Конечно, мы не могли пройти мимо совпадения в названии морского дрона и 47-й бригады ВСУ "Магура".

"Магура — это персонаж украинской древней мифологии (дочь громовержца Перуна, облачная дева, воинственная, аналог скандинавской валькирии. — Ред.), поэтому это слово принадлежит всем украинцам", — подчеркнули в компании.

Напомним, что компания "СпецТехноЭкспорт" представила на международной оборонной выставке свою новую разработку — морской дрон Magura V5. К созданию этого беспилотника, отметили в компании, их подтолкнула полномасштабная агрессия Российской Федерации.

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