Москва хоче змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, — ISW

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Керівництво РФ незадоволене діями голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Згідно з цими даними, владні кола Кремля намагаються "втихомирити політичні апетити Пригожина на російській сцені".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Про що йдеться у звіті

Декілька Telegram-каналів, пов'язаних з адміністрацією президента Росії, висловили припущення, що Пригожин використовує військові дії в Бахмуті та в Україні в цілому як інструмент для того, щоб сформувати себе як політичного лідера в Росії, не переймаючись національними інтересами країни.

Незабаром після цього Пригожин підтвердив, що нещодавно зустрічався з одним із високопосадовців. На цій зустрічі він був звинувачений у тому, що діє переважно у власних інтересах.

Пригожин уточнив, що цим чиновником не був президент Росії Володимир Путін. Однак він натякнув на те, що думка, висловлена цим чиновником, має місце серед інших представників Адміністрації президента, підкресливши, що публікації в Telegram відображають загальну позицію чиновників.

Нагадаємо, на початку травня голова ПВК "Вагнер" записав відео, в якому кричав "Шойгу! Герасимов! Де прокляті снаряди?", скаржачись на нестачу боєприпасів та високу смертність серед окупантів.

Зростання ворожнечі між ПВК "Вагнер" та російськими збройними силами показує, що Путін поступово втрачає контроль над своїми підлеглими.

Також нещодавно Пригожин запросив міністра оборони РФ Шойгу відвідати Бахмут і побачити на власні очі ситуацію в Бахмуті.