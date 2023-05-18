Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Москва хоче змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, — ISW arrow

Москва хоче змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, — ISW

18 травня 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Москва хоче змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, — ISW
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівництво РФ незадоволене діями голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Згідно з цими даними, владні кола Кремля намагаються "втихомирити політичні апетити Пригожина на російській сцені".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Про що йдеться у звіті

Декілька Telegram-каналів, пов'язаних з адміністрацією президента Росії, висловили припущення, що Пригожин використовує військові дії в Бахмуті та в Україні в цілому як інструмент для того, щоб сформувати себе як політичного лідера в Росії, не переймаючись національними інтересами країни.

Незабаром після цього Пригожин підтвердив, що нещодавно зустрічався з одним із високопосадовців. На цій зустрічі він був звинувачений у тому, що діє переважно у власних інтересах.

Пригожин уточнив, що цим чиновником не був президент Росії Володимир Путін. Однак він натякнув на те, що думка, висловлена цим чиновником, має місце серед інших представників Адміністрації президента, підкресливши, що публікації в Telegram відображають загальну позицію чиновників.

Нагадаємо, на початку травня голова ПВК "Вагнер" записав відео, в якому кричав "Шойгу! Герасимов! Де прокляті снаряди?", скаржачись на нестачу боєприпасів та високу смертність серед окупантів.

Зростання ворожнечі між ПВК "Вагнер" та російськими збройними силами показує, що Путін поступово втрачає контроль над своїми підлеглими.

Також нещодавно Пригожин запросив міністра оборони РФ Шойгу відвідати Бахмут і побачити на власні очі ситуацію в Бахмуті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB