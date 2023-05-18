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Москва хочет заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, — ISW

18 мая 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Москва хочет заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, — ISW
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководство РФ недовольно действиями главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Согласно этим данным, властные круги Кремля пытаются "усмирить политические аппетиты Пригожина на российской сцене".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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О чем говорится в отчете

Несколько Telegram-каналов, связанных с администрацией Президента России, выразили предположение, что Пригожин использует военные действия в Бахмуте и в Украине в целом как инструмент для того, чтобы сформировать себя как политического лидера в России, не заботясь о национальных интересах страны.

Вскоре после этого Пригожин подтвердил, что недавно встречался с одним из высокопоставленных российских чиновников. На этой встрече он был обвинен в том, что действует преимущественно в своих собственных интересах. 

Пригожин уточнил, что этим чиновником не был президент России Владимир Путин. Однако он намекнул на то, что мнение, высказанное этим чиновником, имеет место быть среди других представителей Администрации президента, подчеркнув, что публикации в Telegram отображают общую позицию чиновников.

Напомним, в начале мая глава ЧВК "Вагнер" записал видео, в котором кричал "Шойгу! Герасимов! Где проклятые снаряды?", жалуясь на нехватку боеприпасов и высокую смертность среди оккупантов.

Рост розни между ЧВК "Вагнер" и российскими вооруженными силами показывает, что Путин постепенно теряет контроль над своими подчиненными.

Также недавно Пригожин пригласил министра обороны РФ Шойгу посетить Бахмут и увидеть своими глазами ситуацию в Бахмуте.

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