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"Москва прискорено звикає": Подоляк прокоментував атаку дронів на столицю РФ

1 серпня 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Москва прискорено звикає": Подоляк прокоментував атаку дронів на столицю РФ
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував атаку дронів на Москву. Він заявив, що війна остаточно перейде до її "авторів". 

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

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Радник голови ОП зазначив, що на РФ чекають більше невстановлених дронів, громадянських конфліктів та війни. За його словами, всі майбутні події в Москві — це об'єктивний історичний процес.

"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги… Все, що далі відбуватиметься в Росії, — об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни…" — наголосив Подоляк.

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Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто знову атакували БпЛА. Один із них влучив у той же хмарочос, що й два дні тому.

Також ми писали, що представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни. 

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