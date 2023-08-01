"Москва прискорено звикає": Подоляк прокоментував атаку дронів на столицю РФ
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував атаку дронів на Москву. Він заявив, що війна остаточно перейде до її "авторів".
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
Реакція Подоляка на події в Москві
Радник голови ОП зазначив, що на РФ чекають більше невстановлених дронів, громадянських конфліктів та війни. За його словами, всі майбутні події в Москві — це об'єктивний історичний процес.
"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги… Все, що далі відбуватиметься в Росії, — об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни…" — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто знову атакували БпЛА. Один із них влучив у той же хмарочос, що й два дні тому.
Також ми писали, що представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни.