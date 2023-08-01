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"Москва ускоренно привыкает": Подоляк прокомментировал атаку дронов на столицу РФ

1 августа 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Москва ускоренно привыкает": Подоляк прокомментировал атаку дронов на столицу РФ
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал атаку дронов на Москву. Он заявил, что война окончательно перейдет к ее "авторам".

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

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Советник главы ОП отметил, что РФ ждут больше неустановленных дронов, гражданских конфликтов и войны. По его словам, все предстоящие события в Москве — это объективный исторический процесс.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги... Все, что дальше будет происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны..." — подчеркнул Подоляк.

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Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город снова атаковали БпЛА. Один из них попал в тот же небоскреб, что и два дня назад.

Также мы писали, что представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.

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