Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи arrow

Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи

25 лютого 2023 12:06
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Жителів Київської області попередили про вибухи — у чому причина
Жителів області закликають не панікувати
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 25 лютого, на території Київської області можуть лунати звуки вибухів. Однак панікувати не варто — це працюють українські сапери.

Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що сьогодні на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. Через це жителі області можуть чути звуки вибухів, але вони є плановими.

"Серед запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

В Київській обласній військовій адміністрації просять жителів зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення щодо замінування двокілометрової смуги на кордоні з росією і Білоруссю.

Раніше стало відомо, що у Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.

Також повідомлялося, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Ексклюзив

13:25 "Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

13:18 В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

Новина з фото

13:17 У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

Новина з фото

13:03 Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

12:56 Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:40 "Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби

Новина з фото

12:37 Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

12:19 Влада Київщини продовжила дію комендантської години

12:10 Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 13:25

"Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

None 25 Лютий 13:18

В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

None 25 Лютий 13:17

У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

None 25 Лютий 13:13

Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB