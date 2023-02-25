Жителів Київської області попередили про вибухи — у чому причина

Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи
Сьогодні, 25 лютого, на території Київської області можуть лунати звуки вибухів. Однак панікувати не варто — це працюють українські сапери.
Про це інформує пресслужба Київської ОВА.
-
В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км
-
У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено
-
Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві
-
Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі
-
"Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби
-
Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя
-
Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів
-
Влада Київщини продовжила дію комендантської години
-
Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі
-
Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту
Що відомо
Зазначається, що сьогодні на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. Через це жителі області можуть чути звуки вибухів, але вони є плановими.
"Серед запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.
В Київській обласній військовій адміністрації просять жителів зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення щодо замінування двокілометрової смуги на кордоні з росією і Білоруссю.
Раніше стало відомо, що у Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.
Також повідомлялося, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації.