Жителів Київської області попередили про вибухи — у чому причина

Жителів області закликають не панікувати

Сьогодні, 25 лютого, на території Київської області можуть лунати звуки вибухів. Однак панікувати не варто — це працюють українські сапери.

Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

Що відомо

Зазначається, що сьогодні на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. Через це жителі області можуть чути звуки вибухів, але вони є плановими.

"Серед запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

В Київській обласній військовій адміністрації просять жителів зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення щодо замінування двокілометрової смуги на кордоні з росією і Білоруссю.

Раніше стало відомо, що у Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.

Також повідомлялося, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації.