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Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, — Гуменюк

23 лютого 2023 18:06
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, — Гуменюк
Наталія Гуменюк
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом останньої доби в Маріуполі лунало кілька вибухів. Напрямок вже не є повністю недосяжним для бійців ЗСУ.

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Деталі

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", — повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Чимало жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами із РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують переважно пропагандистськими штампами.

Також ми писали, що в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло мобілізаційне розпорядження. Окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу.

Додамо, російські окупаційні війська сконцентрували в районі Маріуполя угруповання чисельністю до 30 тисяч осіб. Ворог побоюється, що Збройні сили України завдадуть контрудару у цьому напрямку.

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