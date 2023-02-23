Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, — Гуменюк
Протягом останньої доби в Маріуполі лунало кілька вибухів. Напрямок вже не є повністю недосяжним для бійців ЗСУ.
Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", — повідомила Гуменюк.
Нагадаємо, потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Чимало жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами із РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують переважно пропагандистськими штампами.
Також ми писали, що в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло мобілізаційне розпорядження. Окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу.
Додамо, російські окупаційні війська сконцентрували в районі Маріуполя угруповання чисельністю до 30 тисяч осіб. Ворог побоюється, що Збройні сили України завдадуть контрудару у цьому напрямку.