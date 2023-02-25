Жителей Киевской области предупредили о взрывах — в чем причина

Может быть громко: жителей Киевщины предупредили о взрывах
Сегодня, 25 февраля, на территории Киевской области могут раздаваться звуки взрывов. Однако паниковать не стоит – это работают украинские саперы.
Об этом информирует пресс-служба Киевской ОВА.
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Что известно
Отмечается, что сегодня на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. Из-за этого жители области могут слышать звуки взрывов, но они плановые.
"Среди запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
В Киевской областной военной администрации просят жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
Напомним, Верховная Рада приняла решение о заминировании двухкилометровой полосы на границе с россией и Беларусью.
Ранее стало известно, что в Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.
Также сообщалось, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.