Мобілізація в Білорусі: навіщо Лукашенку знадобилися ополченці

Армії окупанта потрібна "свіжа кров"

Міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. Однак навряд чи громадяни сусідньої країни погодяться виступити зі зброєю в руках проти України.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

"Росія працює на підвищення ставок — їм потрібні нові свіжі "багнети". Але те, що білоруси прагнуть воювати на території України, — я маю дуже великі сумніви", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

До того ж, додав він, за визначенням, "ополченці" це — підрозділи, які утворюються для партизанського руху на тих територіях, де вони проживають.

На думку Селезньова, очевидно, що ні в які атаки через кордон Білорусі з Україною такі озброєні люди ходити не не будуть.

Можливо, припустив військовий експерт, таким чином влада Білорусі з подачі росіян намагається мілітаризувати суспільство, піднімати ставки.

Що відбувається в Білорусі

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, кремль продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо вступу у війну. Однак офіційний Мінськ поки не має ані сил, ані засобів для наступу.

Раніше в Інституті вивчення війни писали, що кремль хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Мовляв, росія має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.

Нагадаємо, на збори до білоруської армії призвуть близько дев'яти тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.