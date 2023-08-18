"Можно даже бухать": окупант похвастався, як солдати живуть та розпивають алкоголь на війні

Російську окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант, який воює на Сватівському напрямку, у телефонній розмові з товаришем обговорив побут на війні. Зокрема, про те, як росіяни живуть і будинках цивільного населення та беруться за чарку.

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Перехоплену розмову окупантів оприлюднило ГУР.

Перехоплена розмова

— Ало. Здоров. Так, я.

— Ну так, ну так. В Макіївці. В Є*енях, коротше, бл*дь, сидимо.

— Славі у другому місці зовсім, у нього четверта рота, у мене третя. Так, він зовсім в іншій стороні.

— Та ніх*я, коротше, сидиш, бл*дь, сидиш на хаті, бл*дь, ніх*я не робиш за 20 штук, якщо хочеш щось робити, там окопи копати, треба ще щось там, то там ще премію платять.

— Нема нікого, є там штаб, пару людей, той штаб нах*й знає де, бл*дь.

— Та всі у хатах живуть, тут село таке, в хатах всі живуть, приватний сектор. Коли їздять у відпустки, бл*дь, тут не просто так вибратися, тут, бл*дь, пі*дець...й*бнутись, бл*дь.

— Ні, ну тут, ми ж приїхали разом, ну я потім поїхав у відрядження, він в Таврії залишився, ну нас тут живе скільки, людей п'ятеро.

— Та коротше, тобі нормально тут буде, тут можна навіть бухати, коротше, бл*дь.

Нагадаємо, ГУР перехопила розмову окупанта, який обговорював тортури над полоненим воїном ЗСУ.