"Можно даже бухать": оккупант похвастался, как солдаты живут и распивают алкоголь на войне

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант, воюющий на Сватовском направлении, в телефонном разговоре с товарищем обсудил быт на войне. В частности, о том, как россияне живут и в домах гражданского населения и берутся за рюмку.

Перехваченный разговор оккупантов обнародовал ГУР.

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Перехваченный разговор

— Алло. Здорова. Да, я.

— Ну да, ну да. В Макеевке. В е*енях, короче, бл*дь, сидим.

— Славик во втором месте совсем, у него четвертая рота, у меня третья. Да, он совсем в другой стороне.

— Да них*я, короче, сидишь, бл*дь, сидишь на хате, бл*дь, них*я не делаешь за 20 штук, если хочешь что-то делать, там окопы копать, надо еще что-то там, то там еще премию платят.

— Нет никого, есть там штаб, пару людей, тот штаб нах знает где, бл*дь.

— Да все в домах живут, здесь село такое, в домах все живут, частный сектор. Когда ездят в отпуска, бл*дь, здесь не просто так выбраться, здесь, бл*дь, пи*дец...еб*нуться, бл*дь.

— Нет, ну здесь, мы же приехали вместе, ну я потом уехал в командировку, он в Таврии остался, ну нас здесь живет сколько, человек пять.

— Да короче, тебе нормально здесь будет, здесь можно даже бухать, короче, бл*дь.

Напомним, ГУР перехватила разговор оккупанта, обсуждавшего пытки над пленным воином ВСУ.