Можуть відправити до загону "Шторм": окупант поскаржився на особливості підписання контракту в РФ

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки при Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта. У бесіді солдат розповідає про втрати підрозділів окупаційної армії, особливості підписання контрактів і можливість потрапити у загони "Шторм" при відмові.

Про це повідомляє ГУР.

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— Здорова, брате. Нормально у мене. Еля з Ігорем з онуком зайшли до мене тут на батальйоні. Привіт тобі передають. Як ви там, Серього? ... Ну так, гроза ж перша пішла. Я думав про той град, який не цей. Мене вже теж запроваджують у штат. Вже чекаю з дня на день. Ту картку отримав. Так, але бабок не це. Я маю на увазі до штату у це. Я ж не в штаті був, мене ж прибрали, доки поранення. Ну так, ну наших начебто, кажуть, вивели там із самого передка. Може, навіть вони на полігон приїдуть, і може я з ними на полігоні побуду. Ну мусимо начебто. Як сказали, до моєї роти.

Я ж тобі казав, тут Андрюха грек тут зі мною. Та ні, не підписував я. Ну не знаю, пацани кажуть, два тижні тому їх поранило, як би ще нікого не напружують. Хоча інші підрозділ зараз і "Штормами" лякають. Чесно, маячня якась. Значить, так тобі контракт змушують підписати, а якщо ти не підпишеш, то мобілізованим можна в шторму, так? Ну так. Ну знову ж таки Серьога, у нас вони стоять разом з нами, не далі за нас. З нами в окопах завжди.

Юрець Віхров теж у "Штормі". Ну так. Туди ж не тільки по зальоту, туди можуть просто людей не вистачає, ці прийшли, ти, ти туди. Так, тут я ж тобі кажу... та й звільнення не допоможе.

Нагадаємо, що на територіях Росії, що межують з Україною, виявлено невідповідність у використанні фондів, призначених для будівництва оборонних споруд. Деякі з цих споруд мають вигляд "пірамід", і їхня реальна ефективність викликає сумніви.

Також ми повідомляли, що Міноборони РФ карає молодших офіцерів та солдатів російського підрозділу за їхні скарги щодо неуважності старших командирів до проблем на фронті. Російські мілблогери були обурені через ці новини, тому вони набули широкого розголосу в інформаційному просторі РФ.