Оборонительные сооружения. Фото: Центр национального сопротивления

На территориях России, граничащих с Украиной, выявлены несоответствия в использовании фондов, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Некоторые из этих сооружений имеют вид "пирамид", и их реальная эффективность вызывает сомнения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Что известно про строительство оборонительных сооружений

Сообщается, что ответственным за создание оборонительных сооружений в Белгородской области является губернатор Вячеслав Гладков. По данным местных жителей, средства на эти цели были потрачены в размере 10 млрд рублей, при этом возможно завышение стоимости более чем на 5 млрд рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году стало известно о строительстве противотанковых заграждений в Белгородской области, аналогичных тем, что находятся на оккупированной территории Донбасса. Также российские власти активизировали строительство укрепленных оборонительных линий в Курской области.

Оборонительные сооружения. Фото: ЦНС

Оборонительные сооружения. Фото: ЦНС

Напомним, что за 9 месяцев враг построил много линий обороны и фортификационных сооружений, которых могла не видеть даже история войн. На некоторых направлениях количество таких линий может достигать пяти и эту оборону действительно очень сложно продавить.

Также мы сообщали, что Минобороны РФ наказывает младших офицеров и солдат российского подразделения за их жалобы по поводу невнимательности старших командиров к проблемам на фронте. Российские милблогеры были возмущены из-за этих новостей, поэтому они получили широкую огласку в информационном пространстве РФ.