В Минобороны РФ обеспокоены из-за неповиновения и протестов офицеров, — ISW

Российские оккупанты. Фото: Media Center Украина

Минобороны РФ наказывает младших офицеров и солдат российского подразделения за их жалобы по поводу невнимательности старших командиров к проблемам на фронте. Российские милблогеры были возмущены из-за этих новостей, поэтому они получили широкую огласку в информационном пространстве РФ.

Об этом пишет ISW.

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По информации этих блогеров, 26 августа на территорию оккупированной Херсонской области приехал помощник неизвестного заместителя министра обороны России, чтобы расследовать жалобы, связанные с 205 ОМСБр. Речь идет об общевойсковой армии Южного военного округа.

Милблогеры утверждают, что чиновник Министерства обороны РФ защищает командира 205-й бригады и привлекает к ответственности протестующих командиров рот.

"Эти российские милблогеры выражали постоянный гнев из-за такого отклонения от ответственности и более широкой российской офицерской системы, которая не допускает офицеров с новым стилем командования", — говорится в сообщении.

Ухудшение системы

Аналитики ISW отмечают, что российские чиновники быстро реагируют на случаи неповиновения в армии и критику командования. Это свидетельствует об их озабоченности этой проблемой.

"Министерство обороны России ранее демонстрировало склонность отводить вину от старших офицеров и возлагать ответственность за проблемы на солдат низшего уровня. Российские военные недавно пострадали от многочисленных публичных случаев неповиновения, и ISW ранее оценивала, что российская военная система командования ухудшается", — добавляют в Институте.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему так важно для Украины активно деоккупировать территории, вырывая их из лап РФ. По его словам, без активных действий ВСУ российские оккупанты могут "хоть всю жизнь" держать оборону.