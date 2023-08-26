Мріяв про F-16: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували загибель пілота із позивним "Джус"
Льотчик Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Джус", який загинув у катастрофі на Житомирщині, завжди прагнув бачити українські літаки на рідних теренах. При цьому він мріяв про винищувачі F-16.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Реакція Ігната на загибель пілота
За словами спікера, "Джус" був джерелом його знань у галузі авіації та ЗРВ, активно спілкуючись через месенджери.
"Я вже звик до його частих зауважень. Як жити без них тепер?" — сказав Ігнат і додав, що Андрій Пильщиков був не просто льотчиком — це був унікальний офіцер із чудовим багажем знань та талантом.
Також Гнат розповів, що льотчик стояв біля витоків багатьох реформ в авіаційній сфері, брав участь у різних проєктах.
"Я часто підтримував його інноваційні ідеї, і результати часом були приголомшливими. Майор Пільщиков мріяв про F-16 у небі над Україною і доклав чимало зусиль до цього", — сказав Ігнат.
Представник Повітряних сил підкреслив, що роком раніше Пільщиков проводив зустрічі в США, активно спілкувався на тему потреб ЗСУ, і здійснював зв'язки з пілотами з Каліфорнії, при цьому був ключовою фігурою в групі, яка просувала рішення F-16.
"Він часто ділився своєю думкою із західними ЗМІ, маючи відмінні мовні навички та глибоке розуміння питання. Його бажання літати на F-16 було неймовірно сильним. На жаль, попри наближення американських машин, йому це вже не вдасться. Але його колеги продовжать боротьбу", — завершив Ігнат.
Нагадаємо, що в суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".