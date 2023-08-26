Мечтал про F-16: в Воздушных силах ВСУ прокомментировали гибель пилота с позывным "Джус"

Летчик с позывным "Джус". Фото: Юрий Игнат

Летчик Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", который погиб в катастрофе в Житомирской области, всегда стремился видеть украинские самолёты на родных просторах. При этом, он мечтал про истребители F-16

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам спикера, "Джус" был источником его знаний в области авиации и ЗРВ, активно общаясь через мессенджеры.

"Я уж привык к его частым замечаниям. Как жить без них теперь?" — сказал Игнат и добавил, что Андрей Пильщиков был не просто летчиком — это был уникальный офицер с великолепным багажом знаний и талантом.

Также Игнат рассказал, что летчик стоял у истоков многих реформ в авиационной сфере, участвовал в различных проектах.

"Я часто поддерживал его инновационные идеи, и результаты порой были потрясающими. Майор Пильщиков мечтал об F-16 в небе над Украиной и приложил немало усилий к этому", — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что годом ранее Пильщиков проводил встречи в США, активно общался на тему потребностей ВСУ, и осуществлял связи с пилотами из Калифорнии, при этом был ключевой фигурой в группе, продвигавшей решения касающиеся F-16.

"Он часто делился своим мнением с западными СМИ, обладая отличными языковыми навыками и глубоким пониманием вопроса. Его желание летать на F-16 было невероятно сильным. К сожалению, несмотря на приближение американских машин, ему это уже не удастся. Но его коллеги продолжат борьбу", — завершил Игнат.

Напомним, что в субботу, 25 августа в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".