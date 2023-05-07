На 9 травня Росія може готувати провокації, — ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Традиційно диктаторська Російська імперія обирає символічні дати для провокацій. Цьогорічне святкування Дня Перемоги в РФ 9 травня може не стати винятком.

Про це повідомляє представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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У Головному управлінні розвідки попереджають українців про можливі провокації з боку Росії 9-го травня.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — зазначив представник ГУР МО України.

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Також Юсов каже і про те, що росіяни можуть спрямовувати провокації і зі сторони Білорусі, щоб намагатися зняти з себе всі підозри та спробувати в черговий раз втягнути Лукашенка у війну.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підкреслив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Раніше ГУР Міноборони повідомляло, що відомий благодійний фонд "Повернись живим" вклав понад 41 мільйон гривень у реалізацію нового проєкту для Головного управління розвідки — мобільної станції розвідки. Це унікальний технічний комплекс, який дозволить спецзагонам швидко виявляти супротивника та отримувати більше інформації про нього.

Нагадаємо, у Берліні скасували заборону на українські прапори 8 та 9 травня. Напередодні поліція Берліна заборонила російські й українські прапори та оркестри навколо радянських меморіалів. Однак 5 травня адміністративний суд Берліна скасував цю заборону.