На 9 мая Россия может готовить провокации, — ГУР

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Традиционно диктаторская Российская империя выбирает символические даты для провокаций. Нынешнее празднование Дня Победы в РФ 9 мая может не стать исключением.

Об этом сообщает представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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В Главном управлении разведки предупреждают украинцев о возможных провокациях со стороны России 9 мая.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил представитель ГУР МО Украины.

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Также Юсов говорит и о том, что россияне могут направлять провокации и со стороны Беларуси, чтобы пытаться снять с себя все подозрения и попытаться в очередной раз втянуть Лукашенко в войну.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", — подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Ранее ГУР Минобороны сообщало, что известный благотворительный фонд "Вернись живым" вложил более 41 миллиона гривен в реализацию нового проекта для Главного управления разведки — мобильной станции разведки. Это уникальный технический комплекс, который позволит спецотрядам быстро обнаруживать противника и получать больше информации о нем.

Напомним, в Берлине отменили запрет на украинские флаги 8 и 9 мая. Накануне полиция Берлина запретила российские и украинские флаги и оркестры вокруг советских мемориалов. Однако 5 мая административный суд Берлина отменил этот запрет.