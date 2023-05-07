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На 9 мая Россия может готовить провокации, — ГУР

7 мая 2023 12:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На 9 мая Россия может готовить провокации, — ГУР
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Традиционно диктаторская Российская империя выбирает символические даты для провокаций. Нынешнее празднование Дня Победы в РФ 9 мая может не стать исключением.

Об этом сообщает представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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В Главном управлении разведки предупреждают украинцев о возможных провокациях со стороны России 9 мая.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил представитель ГУР МО Украины.

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Также Юсов говорит и о том, что россияне могут направлять провокации и со стороны Беларуси, чтобы пытаться снять с себя все подозрения и попытаться в очередной раз втянуть Лукашенко в войну.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Ранее ГУР Минобороны сообщало, что известный благотворительный фонд "Вернись живым" вложил более 41 миллиона гривен в реализацию нового проекта для Главного управления разведки — мобильной станции разведки. Это уникальный технический комплекс, который позволит спецотрядам быстро обнаруживать противника и получать больше информации о нем.

Напомним, в Берлине отменили запрет на украинские флаги 8 и 9 мая. Накануне полиция Берлина запретила российские и украинские флаги и оркестры вокруг советских мемориалов. Однако 5 мая административный суд Берлина отменил этот запрет.

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