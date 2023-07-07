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На Бахмутському напрямку снайпер ЗСУ знищив ворога з дистанції 1800 метрів

7 липня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Бахмутському напрямку снайпер ЗСУ знищив ворога з дистанції 1800 метрів
Боєць ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Снайпер Збройних Сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Робота снайпера на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відзначив, що снайпер одним пострілом ліквідував ворога.

"Ювелірна робота снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Бахмутському напрямку", — написав Сирський.

Сирський також додав, що група працювала з прикриттям снайпера з позивним "АЛЬФА".

Нагадаємо, Сирський опублікував відео допиту полоненого росіянина.

Російський полонений Петро Карпов, який був мобілізований на війну в Україні, розповів про низький рівень підготовки окупаційних військ. Також він визнав великий рівень втрат у російських військах.

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