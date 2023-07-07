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На Бахмутском направлении снайпер ВСУ уничтожил врага с дистанции 1800 метров

7 июля 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Бахмутском направлении снайпер ВСУ уничтожил врага с дистанции 1800 метров
Боец ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Снайпер Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Работа снайпера на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что снайпер одним выстрелом ликвидировал врага.

"Ювелирная работа снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении", — написал Сырский.

Сырский также добавил, что группа работала с прикрытием снайпера с позывным "Альфа".

Напомним, Сырский опубликовал видео допроса пленного россиянина.

Российский пленный Петр Карпов, мобилизованный на войну в Украине, рассказал о низком уровне подготовки оккупационных войск. Также он признал большой уровень потерь в русских войсках.

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