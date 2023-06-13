Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за добу знищили шість російських ЗРК і гелікоптер, — Генштаб arrow

ЗСУ за добу знищили шість російських ЗРК і гелікоптер, — Генштаб

13 червня 2023 07:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили шість російських ЗРК і гелікоптер, — Генштаб
Українська артилерія. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла два зенітні комплекси російської армії. Українська авіація тим часом збила безпілотник і гелікоптер Ка-52.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Успішна робота авіації ЗСУ

За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько 15 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження гелікоптера Ка-52 та безпілотника оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, українська авіація обстріляла дев’ять районів зосередження особового складу та чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по трьох артилерійських підрозділах на вогневих позиціях і району зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені три пункти управління окупаційними підрозділами та два зенітно-ракетні комплекси російської армії.

Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB