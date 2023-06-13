ЗСУ за добу знищили шість російських ЗРК і гелікоптер, — Генштаб

Українська артилерія. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла два зенітні комплекси російської армії. Українська авіація тим часом збила безпілотник і гелікоптер Ка-52.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько 15 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження гелікоптера Ка-52 та безпілотника оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, українська авіація обстріляла дев’ять районів зосередження особового складу та чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по трьох артилерійських підрозділах на вогневих позиціях і району зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені три пункти управління окупаційними підрозділами та два зенітно-ракетні комплекси російської армії.

Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.