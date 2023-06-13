На базе отдыха, по которой ударили ВСУ в Запорожье, были сотни кадыровцев

Кадыровцы. Фото: росСМИ

В понедельник, 12 июня, ВСУ ударили по базам отдыха в Приморске, которые находятся на временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что на одной из баз были сотни кадыровцев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

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Удар по кадыровцам

Следовательно, ВСУ ударили по базе отдыха "Лазурная". По имеющейся информации, в этом месте находилось больше всего кадыровцев.

"А там, говорят, высокопоставленные должностные лица Кадырова обустроили себе гнездышко. И не кто-то, а ближайшие к тик-токеру командиры. Трупы пока еще идентифицируют. Поэтому больше информации сказать не можем", — говорится в сообщении.

Также известно, что к вечеру в "Лазурной" находилось около 30 единиц техники и около 200 россиян.

Информация о "прилетах". Фото: скриншот

Удар по еще одной базе отдыха

Также наши защитники попали в еще одну базу отдыха "Солнечная". Известно, что там размещалась военная база оккупантов.

В результате удара часть россиян была уничтожена, а те, кому удалось выжить, сбежали. Однако точная сумма погибших российских военных, которые остались под завалами, пока неизвестна.

База отдыха "Солнечная" после прилета. Фото: Риа Мелитополь\Telegram

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