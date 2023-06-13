Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На базе отдыха, по которой ударили ВСУ в Запорожье, были сотни кадыровцев, — СМИ arrow

На базе отдыха, по которой ударили ВСУ в Запорожье, были сотни кадыровцев, — СМИ

13 июня 2023 10:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На базе отдыха, по которой ударили ВСУ в Запорожье, были сотни кадыровцев
Кадыровцы. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 12 июня, ВСУ ударили по базам отдыха в Приморске, которые находятся на временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что на одной из баз были сотни кадыровцев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

Читайте также:

Удар по кадыровцам

Следовательно, ВСУ ударили по базе отдыха "Лазурная". По имеющейся информации, в этом месте находилось больше всего кадыровцев.

"А там, говорят, высокопоставленные должностные лица Кадырова обустроили себе гнездышко. И не кто-то, а ближайшие к тик-токеру командиры. Трупы пока еще идентифицируют. Поэтому больше информации сказать не можем", — говорится в сообщении.

Также известно, что к вечеру в "Лазурной" находилось около 30 единиц техники и около 200 россиян.

null
Информация о "прилетах". Фото: скриншот

Удар по еще одной базе отдыха

Также наши защитники попали в еще одну базу отдыха "Солнечная". Известно, что там размещалась военная база оккупантов.

В результате удара часть россиян была уничтожена, а те, кому удалось выжить, сбежали. Однако точная сумма погибших российских военных, которые остались под завалами, пока неизвестна.

База отдыха "Солнечная" после прилета. Фото: Риа Мелитополь\Telegram
База отдыха "Солнечная" после прилета. Фото: Риа Мелитополь\Telegram

Напомним, ранее мы писали, что Государственное бюро расследований передало на нужды украинской армии арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака. Отмечается, что их стоимость составляет более одного миллиона долларов США.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас