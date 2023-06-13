На базе отдыха, по которой ударили ВСУ в Запорожье, были сотни кадыровцев, — СМИ
В понедельник, 12 июня, ВСУ ударили по базам отдыха в Приморске, которые находятся на временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что на одной из баз были сотни кадыровцев.
Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".
Удар по кадыровцам
Следовательно, ВСУ ударили по базе отдыха "Лазурная". По имеющейся информации, в этом месте находилось больше всего кадыровцев.
"А там, говорят, высокопоставленные должностные лица Кадырова обустроили себе гнездышко. И не кто-то, а ближайшие к тик-токеру командиры. Трупы пока еще идентифицируют. Поэтому больше информации сказать не можем", — говорится в сообщении.
Также известно, что к вечеру в "Лазурной" находилось около 30 единиц техники и около 200 россиян.
Удар по еще одной базе отдыха
Также наши защитники попали в еще одну базу отдыха "Солнечная". Известно, что там размещалась военная база оккупантов.
В результате удара часть россиян была уничтожена, а те, кому удалось выжить, сбежали. Однако точная сумма погибших российских военных, которые остались под завалами, пока неизвестна.
Напомним, ранее мы писали, что Государственное бюро расследований передало на нужды украинской армии арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака. Отмечается, что их стоимость составляет более одного миллиона долларов США.