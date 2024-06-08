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На Чернігівщині пролунали вибухи — в поліції показали наслідки ворожого обстрілу

8 червня 2024 20:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Чернігівщині — яка загроза
Поліцейський документує наслідки обстрілів Новгород-Сіверського. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Чернігівській області в суботу, 8 червня, пролунали вибухи. Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський, на щастя ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в Чернігівській області. 

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Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський 

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Пошкоджена будівля. Джерело: Національна поліція

Як стало відомо, внаслідок обстрілу один житловий будинок було зруйновано, ще чотири суттєво пошкоджено. Від артударів також постраждала сільгосптехніка мирних мешканців.

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Влучання біля трактора. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці відкрили карну справу. 

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Зруйнована будівля. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі пролунали вибухи: одна людина загинула, пошкоджено цивільні об'єкти.

Гучно було й на Полтавщині: ворог влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала жінка.

Україна
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поліція
вибух
війна в Україні
Чернігівська область

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