Вибухи на Чернігівщині — яка загроза

На Чернігівщині пролунали вибухи — в поліції показали наслідки ворожого обстрілу
У Чернігівській області в суботу, 8 червня, пролунали вибухи. Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський, на щастя ніхто з цивільних не постраждав.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в Чернігівській області.
Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський
Як стало відомо, внаслідок обстрілу один житловий будинок було зруйновано, ще чотири суттєво пошкоджено. Від артударів також постраждала сільгосптехніка мирних мешканців.
Правоохоронці відкрили карну справу.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі пролунали вибухи: одна людина загинула, пошкоджено цивільні об'єкти.
Гучно було й на Полтавщині: ворог влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала жінка.
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