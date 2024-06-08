Вибухи на Чернігівщині — яка загроза

Поліцейський документує наслідки обстрілів Новгород-Сіверського. Фото: Національна поліція

У Чернігівській області в суботу, 8 червня, пролунали вибухи. Російська армія обстріляла Новгород-Сіверський, на щастя ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в Чернігівській області.

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Пошкоджена будівля. Джерело: Національна поліція

Як стало відомо, внаслідок обстрілу один житловий будинок було зруйновано, ще чотири суттєво пошкоджено. Від артударів також постраждала сільгосптехніка мирних мешканців.

Влучання біля трактора. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці відкрили карну справу.

Зруйнована будівля. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі пролунали вибухи: одна людина загинула, пошкоджено цивільні об'єкти.

Гучно було й на Полтавщині: ворог влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала жінка.