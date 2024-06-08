Взрывы на Черниговщине - какая угроза

Полицейский документирует последствия обстрелов Новгород-Северского. Фото: Национальная полиция

В Черниговской области в субботу, 8 июня, раздались взрывы. Российская армия обстреляла Новгород-Северский, к счастью никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Черниговской области.

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Поврежденное здание. Источник: Национальная полиция

Как стало известно, в результате обстрела один жилой дом был разрушен, еще четыре существенно повреждены. От артударов пострадала сельхозтехника мирных жителей.

Попадание возле трактора. Источник: Национальная полиция

Правоохранители открыли уголовное дело.

Разрушено здание. Источник: Национальная полиция

Напомним, в Днепропетровской области ночью раздались взрывы: один человек погиб, повреждены гражданские объекты.

Громко было и на Полтавщине: враг попал в частный дом, в результате чего пострадала женщина.