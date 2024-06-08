Взрывы на Черниговщине - какая угроза

В Черниговской области прогремели взрывы — в полиции показали последствия вражеского обстрела
В Черниговской области в субботу, 8 июня, раздались взрывы. Российская армия обстреляла Новгород-Северский, к счастью никто из гражданских не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Черниговской области.
Российская армия обстреляла Новгород-Северский
Как стало известно, в результате обстрела один жилой дом был разрушен, еще четыре существенно повреждены. От артударов пострадала сельхозтехника мирных жителей.
Правоохранители открыли уголовное дело.
Напомним, в Днепропетровской области ночью раздались взрывы: один человек погиб, повреждены гражданские объекты.
Громко было и на Полтавщине: враг попал в частный дом, в результате чего пострадала женщина.
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