На Чернігівщині ворожий "шахед" влучив у цивільний об'єкт

Вибухи на місцевості. Ілюстративне фото: informator.ua

У Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Наслідки атаки

"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Наймолодшій дівчинці, яка загинула від атаки, було всього шість років.