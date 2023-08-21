На Чернігівщині ворожий "шахед" влучив у цивільний об'єкт
21 серпня 2023 23:01
Вибухи на місцевості. Ілюстративне фото: informator.ua
У Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
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"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — наголосив він.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Наймолодшій дівчинці, яка загинула від атаки, було всього шість років.