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На Чернігівщині ворожий "шахед" влучив у цивільний об'єкт

21 серпня 2023 23:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Чернігівщині ворожий "шахед" влучив у цивільний об'єкт
Вибухи на місцевості. Ілюстративне фото: informator.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Чернігівській області в одному із населених пунктів прикордонної громади російський "шахед" влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі повітряна тривога триває досі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Наймолодшій дівчинці, яка загинула від атаки, було всього шість років. 

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