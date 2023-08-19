Обстріл Чернігова 19 серпня - постраждалий розповів про приліт ракети Драмтеатром

Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 19 серпня Росія жорстоко обстріляла Драмтеатр у центрі Чернігова. Багато людей дістали поранення, також є загиблі.

Постраждалий у Чернігові розповів кореспондентові Новини.LIVE, як отримав поранення.

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Тимофій прибув із Києва на подію у Драмтеатрі. Він зізнався, що не шукав притулку після оголошення тривоги. Проте чоловік не впевнений, що ця ситуація стане для нього уроком.

Після оголошення повітряної тривоги, він вийшов надвір і сів на лавці. Тут він і отримав свої поранення.

"Сидів на лавці й отримав. Полетіла ракета і вибухнула. Усі були в шоці. Хлопець лежав на розі. Я не знав, кому допомогти. Я запитав, чи зможу допомогти і зрозумів, що ні, тому пішов далі", — каже він.

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок"