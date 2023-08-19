У мережі показали фото 6-річної дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу Чернігова

Шестирічна дівчинка, яка загинула через обстріл Чернігова. Фото: із соцмереж

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Наймолодшій дівчинці, яка загинула від атаки було всього шість років.

Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.

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Шестирічна Софія, яку сьогодні вбила російська ракета. Дівчинка стала наймолодшою жертвою сьогоднішньої атаки по Чернігову.

Шестирічна дівчинка з сім'єю, яка загинула від обстрілу Чернігова. Фото: із соцмереж

Шестирічна дівчинка, яка загинула від обстрілу Чернігова. Фото: із соцмереж

Удар по Чернігову 19 серпня

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ семеро загиблих та 136 поранених. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинула дитина.

Міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби.

Нагадаємо, свідки розповіли про вибух у Чернігові та перші хвилини після атаки росіян.