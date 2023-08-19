У мережі показали фото 6-річної дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу Чернігова
У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Наймолодшій дівчинці, яка загинула від атаки було всього шість років.
Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.
Загибель маленької дівчинки
Шестирічна Софія, яку сьогодні вбила російська ракета. Дівчинка стала наймолодшою жертвою сьогоднішньої атаки по Чернігову.
Удар по Чернігову 19 серпня
У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ семеро загиблих та 136 поранених. У мережі показали момент "прильоту".
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинула дитина.
Міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби.
Нагадаємо, свідки розповіли про вибух у Чернігові та перші хвилини після атаки росіян.