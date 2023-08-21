В Черниговской области вражеский "шахед" попал в гражданский объект

Взрывы на местности. Иллюстративное фото: informator.ua

В Черниговской области в одном из населенных пунктов пограничной общины российский "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры. В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Последствия атаки

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Самой младшей девочке, погибшей от атаки, было всего шесть лет.