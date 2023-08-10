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На Чонгарі росіяни спорудили переправу між двома підбитими мостами

10 серпня 2023 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Чонгарі росіяни спорудили переправу між двома підбитими мостами
Наслідки удару по Чонгарському мосту 6 серпня. Фото: Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Чонгарі понтономобілі спорудили понтонну переправу між підбитими автомобільним та залізничним мостами. Проте це не розв'язало питання логістики росіян.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер"

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Деталі

У повідомленні зазначається, що робити великий гак через Чаплинку російським військовим не хочеться, адже так швидкість постачання військових вантажів зменшується.

Проте створення цієї понтонної переправи не розв'язує питань логістики росіян. Вони не можуть забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Такі переправи ще більш вразливі для ударів, а також впливають на погодні умови.

скріншот
Понтонна переправа. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, 6 серпня, росіяни заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. 

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. За його словами, одне попадання, адже частину ракет нібито збили сили ППО. 

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow.

До того ж у мережі показали момент вибуху. На відео можна побачити великий "гриб" диму після "прильотів".

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