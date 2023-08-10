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На Чонгаре россияне построили переправу между двумя подбитыми мостами.

10 августа 2023 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Чонгаре россияне построили переправу между двумя подбитыми мостами.
Последствия удара по Чонгарскому мосту 6 августа. Фото: Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Чонгаре понтономобили построили понтонную переправу между подбитыми автомобильным и железнодорожным мостами. Однако это не решило вопрос логистики россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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В сообщении отмечается, что делать большой крюк из-за Чаплинки российским военным не хочется, ведь так скорость поставок военных грузов уменьшается.

Однако создание этой понтонной переправы не решает вопросы логистики россиян. Они не могут обеспечить ту пропускную способность, которую обеспечивает стационарный мост. Такие переправы еще более уязвимы для ушибов, а также влияют на погодные условия.

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Понтонная переправа. Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, 6 августа, россияне заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мост Чонгара и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.

К тому же в сети показали момент взрыва. На видео можно увидеть большой "гриб" дыма после "прилетов".

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