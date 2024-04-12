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На Дніпропетровщині ліквідували вогонь на енергооб'єкті — деталі нічної атаки РФ

12 квітня 2024 09:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Дніпропетровщині ліквідували вогонь на енергооб'єкті — деталі нічної атаки РФ
Вогнеборці ліквідують вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків російського безпілотника. Загалом над Криворізьким районом сили ППО збили чотири повітряні цілі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

"Уламки впали на територію об'єкту критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", — написав Лисак, говорячи про наслідки обстрілів у Криворізькому районі. 

Крім того, він додав, що ворог атакував і Нікопольщину, поціливши двома FPV-дронами по Мирівській громаді. Там внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки. 

На щастя, у двох громадах минулося без жертв. 

Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. До цього призвело руйнування Трипільської ТЕС, що на Київщині. 

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, 11 квітня ворог пошкодив енергооб'єкти у чотирьох областях.

війна
пожежа
росіяни
безпілотники
Дніпропетровська область
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війна в Україні

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