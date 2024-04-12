На Днепропетровщине ликвидировали огонь на энергообъекте — детали ночной атаки РФ

Пожарные ликвидируют огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС

На Днепропетровщине пожарные ликвидировали пожар, возникший на объекте критической инфраструктуры из-за падения обломков российского беспилотника. В целом над Криворожским районом силы ПВО сбили четыре воздушных цели.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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Последствия обстрелов в Днепропетровской области

"Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь ликвидировали", — написал Лысак, говоря о последствиях обстрелов в Криворожском районе.

Кроме того, он добавил, что враг атаковал и Никопольщину, попав двумя FPV-дронами по Мировской общине. Там в результате атаки повреждены два частных дома.

К счастью, в двух общинах обошлось без жертв.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, массированная атака кафиров в четверг, 11 апреля, уничтожила всю генерацию ''Центрэнерго''. К этому привело разрушение Трипольской ТЭС Киевской области.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, 11 апреля враг повредил энергообъекты в четырех областях.