На Днепропетровщине после обстрела РФ и взрывов вспыхнул элеватор
Российские оккупанты в ночь на субботу, 30 марта, атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на территории элеватора.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Атака оккупантов на Днепропетровскую область
Ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника:
- два в Днепровском районе:
- один в Каменском районе;
- один в Криворожском районе.
"Обломки сбитого БпЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет", — рассказал Лысак.
По его словам, Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине агрессор обстрелял из артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
"С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект", — добавил Лысак.
Напомним, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на субботу, 30 марта. Враг пытался попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.
Также за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов.
Читайте Новини.LIVE!