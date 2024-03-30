На Днепропетровщине после обстрела РФ и взрывов вспыхнул элеватор

Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на субботу, 30 марта, атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на территории элеватора.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника:

два в Днепровском районе:

один в Каменском районе;

один в Криворожском районе.

"Обломки сбитого БпЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет", — рассказал Лысак.

По его словам, Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине агрессор обстрелял из артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

"С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект", — добавил Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на субботу, 30 марта. Враг пытался попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.

Также за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов.