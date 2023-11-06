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На Дніпропетровщині потужні вибухи — є загроза БпЛА

6 листопада 2023 19:12
оновлено: 19:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Дніпропетровщині потужні вибухи — є загроза БпЛА
Дим підіймається в небо після вибуху вночі. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряні сили ЗС України повідомляють про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Там чутно потужні вибухи — за попередньою інформацією це робота ППО по ударним БпЛА.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Ракетна небезпека на Дніпропетровщині

Наразі на Дніпропетровщині є загроза ракетної небезпеки. Містянам було чутно гучні вибухи. За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ це робота ППО, що збиває ворожі БпЛА. Інформації стосовно постраждалих немає.

Повідомлення про ракетну небезпеку
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Командування Повітряних Сил ЗСУ
Повідомлення про роботу ППО
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот допису Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти вчергове застосували комбіновану атаку на Одесу та область. Проте більшість цілей вдалося ліквідувати силами ППО ще на підльоті до території міста. Відповідні кадри опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що лунали гучні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. За його словами, це сталося сьогодні о півночі.

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