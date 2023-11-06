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В Днепропетровской области мощные взрывы — есть угроза БпЛА

6 ноября 2023 19:12
обновлено: 19:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Днепропетровской области мощные взрывы — есть угроза БпЛА
Дым поднимается в небо после взрыва ночью. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушные силы ВС Украины сообщают о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Там слышны мощные взрывы — по предварительной информации это работа ПВО по ударным БПЛА.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Ракетная опасность на Днепропетровщине

В настоящее время на Днепропетровщине есть угроза ракетной опасности. Горожанам были слышны громкие взрывы. По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, это работа ПВО, сбивающая вражеские БПЛА. Информации о пострадавших нет.

Уведомление о ракетной опасности
Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот сообщения Командования Воздушных Сил ВСУ
Уведомление о работе ПВО
Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот сообщения Командования Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты в очередной раз применили комбинированную атаку на Одессу и область. Однако большинство целей удалось ликвидировать силами ПВО на подлете к территории города. Соответствующие кадры опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Также городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что раздавались громкие взрывы во временно оккупированном Мелитополе. По его словам, это произошло сегодня в полночь.

Оккупанты вечером 4 ноября атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Украинские воины ликвидировали вражеские ракеты "Искандер-К".

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