На Дніпропетровщині шестирічний хлопчик залишився круглим сиротою внаслідок російської атаки

Руйнування внаслідок обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Унаслідок обстрілу міста Синельникове Дніпропетровської області 19 квітня загинула вся родина шестирічного хлопчика. Дитина залишилася без мами, бабусі, 14-річної сестри та восьмирічного брата, а батько малого помер ще рік тому.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Скриншот повідомлення Миколи Лукашука

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Дитина зараз знаходиться в Дніпропетровській обласній лікарні. Унаслідок російської атаки хлопчик отримав осколкові поранення щелепи, опіки та струс. Медикам вдалося стабілізувати стан постраждалого. Наразі його життю нічого не загрожує.

У малого є рідня по батьковій лінії. Опікунство над хлопчиком оформлюватиме його тітка.











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Нагадаємо, уночі 19 квітня російські окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську області ракетами. В обласному центрі внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та інфраструктурні об'єкти. Станом на вечір 19 квітня відомо про трьох загиблих у Дніпрі, а загальна кількість загиблих в області — вісім людей, серед яких двоє дітей.

Також ми повідомляли про те, що ввечері 19 квітня росіяни нанесли ракетний удар по Сумах.