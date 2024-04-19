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В Днепропетровской области шестилетний мальчик остался круглым сиротой в результате российской атаки

19 апреля 2024 00:13
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Днепропетровской области шестилетний мальчик остался круглым сиротой в результате российской атаки
Разрушение в результате обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В результате обстрела города Синельниково Днепропетровской области 19 апреля погибла вся семья шестилетнего мальчика. Ребенок остался без мамы, бабушки, 14-летней сестры и восьмилетнего брата, а отец малыша умер еще год назад.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Скриншот сообщения Николая Лукашука

Что известно о мальчике, который после обстрела остался сиротой

Ребенок сейчас находится в Днепропетровской областной больнице. В результате российской атаки мальчик получил осколочные ранения челюсти, ожоги и сотрясение. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

У малыша есть родня по отцовской линии. Опекунство над мальчиком будет оформлять его тетя.

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Напомним, ночью 19 апреля российские оккупанты атаковали Днепр и Днепропетровскую области ракетами. В областном центре в результате обстрела повреждены жилой дом и инфраструктурные объекты. По состоянию на вечер 19 апреля известно о трех погибших в Днепре, а общее количество погибших в области — восемь человек, среди которых двое детей.

Также мы сообщали о том, что вечером 19 апреля россияне нанесли ракетный удар по Сумам.

война
Днепропетровская область
обстрелы
ребенок
война в Украине
погибшие

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