Ракетний удар по Дніпру — кількість загиблих зросла
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 19 квітня. Загалом у місті загинуло троє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний удар по Дніпру 19 квітня
Сергій Лисак заявив, що на третьому поверсі багатоповерхівки було знайдено тіло мешканця, який проживав на п’ятому поверсі.
Всього в результаті російського нападу в області загинуло вісім людей, серед яких двоє були дітьми.
"Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор", — додав Лисак.
Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 19 квітня, в Дніпрі було чути вибухи. Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.
Раніше ми писали, що Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 19 квітня в Дніпрі частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.
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