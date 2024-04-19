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Ракетний удар по Дніпру — кількість загиблих зросла

19 квітня 2024 23:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ракетний удар по Дніпру — кількість загиблих зросла
Наслідки російської атаки по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 19 квітня. Загалом у місті загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сергій Лисак заявив, що на третьому поверсі багатоповерхівки було знайдено тіло мешканця, який проживав на п’ятому поверсі.

Всього в результаті російського нападу в області загинуло вісім людей, серед яких двоє були дітьми.

"Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор", — додав Лисак.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 19 квітня, в Дніпрі було чути вибухи. Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.

Раніше ми писали, що Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 19 квітня в Дніпрі частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди. 

вибух
Дніпро
Україна
Дніпропетровська область
ракетний удар
загиблі

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