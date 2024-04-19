Ракетний удар по Дніпру — кількість загиблих зросла

Наслідки російської атаки по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 19 квітня. Загалом у місті загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сергій Лисак заявив, що на третьому поверсі багатоповерхівки було знайдено тіло мешканця, який проживав на п’ятому поверсі.

Всього в результаті російського нападу в області загинуло вісім людей, серед яких двоє були дітьми.

"Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор", — додав Лисак.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 19 квітня, в Дніпрі було чути вибухи. Лисак повідомляв про ракетну атаку на область та роботу ППО.

Раніше ми писали, що Сергій Лисак заявив, що внаслідок ракетної атаки Росії в ніч проти 19 квітня в Дніпрі частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.