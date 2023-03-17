На Дніпропетровщині ворожі БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури: що відомо

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Цієї ночі від атаки ворога постраждало місто Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram розповів голова ОВА Сергій Лисак.

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Очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що два ворожі дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Наразі на місці працюють усі екстрені служби.

Окрім того, військовим з повітряного командування "Схід" вдалося знищили в небі над Дніпропетровщиною три російські безпілотники.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні. У більшості регіонів оголошено повітряну тривогу. Зокрема, на Київщині, Житомирщині та Дніпропетровщині повідомляється про роботу ППО.

Додамо, що армія рф тримає у Чорному морі 19 ворожих кораблів, з них — чотири ракетоносії.